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تسريب غاز.. إصابة 9 من أسرتين باختناقات في البحيرة

12:55 م السبت 08 فبراير 2025

أسطوانة غاز

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البحيرة - أحمد نصرة

أصيب 9 أشخاص من أسرتين بمركزى أبو حمص وكفر الدوار بمحافظة البحيرة بحالات اختناق اليوم السبت، إثر استنشاق غاز أثناء نومهم في حادثين منفصلين.

استقبل مستشفى أبو حمص العام أسرة مكونة من 4 أشخاص "زوجان وابنتهما" مصابين بحالة ضيق بالتنفس.

بسؤالهم تبين استنشاق غاز طبيعى نتيجة وجود تسريب داخل الشقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ووقع الحادث الثانى بعزبة خالد التابعة لمركز كفر الدوار، حيث استقبل المستشفى العام أسرة مكونة من 5 أشخاص " أم وأبنائها الأربعة" مصابين بحالة اختناق وضيق فى التنفس.

بسؤالهم أفادوا بإصابتهم بالاختناق نتيجة تسريب غاز من السخان، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تسريب غاز محافظة البحيرة حالات اختناق مستشفى أبو حمص العام القاتل الصامت
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