لصوص سرقة السيارات من أمام المنازل بالفيوم فى قبضة الأمن

الفيوم - حسين فتحى:



تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم من القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص، متخصصين في سرقة السيارات بدائرة مركز الفيوم.

وجاءت هذه العملية بعد تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود أبو بكر، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بسرقة إحدى السيارات من أمام منزل أحد المواطنين بقرية المندرة.

باشر فريق بحثي مكون من العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، والنقيب أحمد وضاح الصاوى، معاون مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، بالتحقيق في الحادث، وأكدت التحريات أن تشكيلاً عصابياً مكوناً من محمود.ش، ومعمر.س، وآخرين، يقيمون بمنطقة مساكن دمو، هم وراء سرقة السيارات.

وبمداهمة مكان اختباء المتهمين وضبطهم، عُثر بحوزتهم على السيارات المسروقةـ وأقر المتهمون بارتكابهم وقائع سرقة السيارات من قرى مركز الفيوم، وجرى إخطار نيابة المركز التي تتولى التحقيق في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.