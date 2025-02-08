20 صورة ترصد انتظام الدراسة بجامعة الإسكندرية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

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الإسكندرية – محمد عامر:

انتظمت الدراسة، اليوم السبت، بكافة كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وذلك وسط حضور كثيف من الطلاب بالكليات العملية والنظرية.

وأجرى الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، جولة تفقدية بعدد من كليات المجمع الطبي، ومجمع العلوم الإنسانية، وقاعات التدريس، والعيادات الخارجية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء ووكلاء الكليات المختلفة.

والتقى قنصوه، بالطلاب داخل القاعات والمدرجات الدراسية، مؤكدًا ضرورة المشاركة الفعالة والجادة في الأنشطة الطلابية بغية صقل مهاراتهم والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الكليات لطلابها.

وشدد رئيس جامعة الإسكندرية خلال حديثه للطلاب على ضرورة الاجتهاد في الدراسة العلمية والعملية وتعزيز طاقاتهم الإبداعية وتنمية مواهبهم ونشر التعاون فيما بينهم.

ووجه عمداء ووكلاء الكليات ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ورفع جداول المحاضرات للطلاب على المواقع الرسمية، وانتظام المحاضرات الفعلية والأون لاين في موعدها المحدد، وتواجد كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمساعدة الطلاب وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.