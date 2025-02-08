حريق هائل يلتهم مصنع كرتون في الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:



دفعت الحماية المدنية في محافظة الشرقية صباح اليوم السبت، بعدد 8 سيارات إطفاء إلى قرية سنهوت للسيطرة على حريق نشب في مصنع كرتون ملك أحد الأهالي.



تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يشير إلى نشوب حريق في مصنع كرتون بقرية سنهوت التابعة لمركز شرطة منيا القمح.



انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، فيما دفعت الحماية المدنية بعدد 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعافات إلى موقع الحريق تحسبًا لوجود اي إصابات.



تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح، وكان الحريق قد التهم أجزاء من داخل المصنع بالإضافة إلى محتويات منتجات المصنع.



ويتم تشكيل فريق من البحث الجنائي للمعاينة وكشف أسباب نشوب الحريق في المصنع