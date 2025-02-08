بالصور - محافظ أسيوط يتفقد مستشفى منفلوط المركزي استعدادًا للافتتاح

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، التشطيبات النهائية لمستشفى منفلوط المركزي، استعدادًا لافتتاحها قريبًا بتكلفة 450 مليون جنيه.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها إلى مستشفيات نموذجية، بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في القرى والمراكز، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة منفلوط، والنائب الدكتور حسام حلمي ماضي، عضو مجلس النواب، والدكتور عصام نبيل، وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية بأسيوط، والدكتور إيهاب عبد الحكم، مدير مستشفى منفلوط المركزي، والدكتور وليد سيد، نائب مدير المستشفى، ومسئولو الشركة المنفذة للمشروع.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال النهائية لتطوير المستشفى، الذي يمتد على مساحة 12,726 مترًا مربعًا، ويضم أقسامًا متعددة تشمل الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، النساء والتوليد، الغسيل الكلوي، الرعاية المركزة، الحضانات، المناظير، العلاج الطبيعي، الأشعة، المعامل، بنك الدم، الصيدلية، بالإضافة إلى مركز لتجميع البلازما.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من مدير المستشفى، الذي أوضح أن المستشفى أوشك على الانتهاء من التشطيبات النهائية وتجهيزه، حيث سيعمل بطاقة 151 سريرًا، منها 30 سرير عناية مركزة و30 حضانة، بالإضافة إلى 17 عيادة بمختلف التخصصات الطبية، ووحدة غسيل كلوي بطاقة 42 ماكينة، و4 غرف عمليات، ووحدتين للمناظير، كما يضم المستشفى سكنًا للأطباء، بتكلفة إجمالية للإنشاءات والأعمال المدنية بلغت 400 مليون جنيه.

وأكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من الأعمال الجارية وفقًا للجدول الزمني المقرر، لتشغيل المستشفى في المواعيد المحددة، لخدمة أكثر من 700 ألف مواطن بقرى مركز ومدينة منفلوط. وأشار إلى اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القرى والنجوع، من خلال تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء مستشفيات نموذجية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.