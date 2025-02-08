مصرع تاجر مخدرات خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة في قنا



قنا - عبدالرحمن القرشي :

لقي أحد العناصر الإجرامية مصرعه خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن أثناء محاولة ضبطه في مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

جاء ذلك بعدما شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام، حملة أمنية استهدفت ضبط أحد تجار المواد المخدرة في المنطقة.

وأثناء مداهمة القوات، بادر المتهم بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، ما دفعهم للتعامل معه، وأسفر الاشتباك عن مصرعه بطلق ناري. وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.