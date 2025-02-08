إعلان

مصرع تاجر مخدرات خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة في قنا

01:37 ص السبت 08 فبراير 2025

قوات الشرطة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


قنا - عبدالرحمن القرشي :

لقي أحد العناصر الإجرامية مصرعه خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن أثناء محاولة ضبطه في مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

جاء ذلك بعدما شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام، حملة أمنية استهدفت ضبط أحد تجار المواد المخدرة في المنطقة.

وأثناء مداهمة القوات، بادر المتهم بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، ما دفعهم للتعامل معه، وأسفر الاشتباك عن مصرعه بطلق ناري. وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الشرطة مصرع تاجر مخدرات تبادل إطلاق نار قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان