سيمينار عن التصوير السينمائي بمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، سيمينارًا تثقيفيًا حول التصوير السينمائي، ضمن فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي ترأسه المخرجة هالة جلال، وتولى تنسيق الورش المونتير طارق نظير.

قدم السيمينار مدير التصوير مصطفى نبيل، حيث تناول أسس وتقنيات التصوير السينمائي، مع التركيز على الإضاءة، تكوين الكادر، وحركة الكاميرا. كما استعرض تجاربه المهنية، ورؤيته حول تأثير التكنولوجيا الحديثة على تطور التصوير السينمائي.

ناقش السيمينار عدة محاور، أبرزها أحجام اللقطات السينمائية وكيفية توظيفها، حركة الكاميرا، والعدسات المستخدمة وتأثيرها على الصورة النهائية. كما تطرق إلى التحديات التي يواجهها مدير التصوير، مثل اختيار الإضاءة المناسبة، تنسيق الألوان، وتحقيق التوازن البصري داخل الكادر.

سلط مصطفى نبيل الضوء على التقنيات الحديثة في التصوير السينمائي، مثل استخدام الكاميرات الرقمية عالية الدقة، الطائرات بدون طيار (الدرون)، والبرامج المتخصصة في تعديل الألوان ومعالجة الصور، والتي أصبحت من الأدوات الأساسية في صناعة الأفلام.

شهد السيمينار تفاعلًا كبيرًا من صُنّاع الأفلام الشباب وطلاب معاهد السينما ومحبي التصوير السينمائي، حيث طرحوا تساؤلات حول التحديات التي تواجه مديري التصوير، وأفضل الطرق لاكتساب الخبرة في المجال. وأكد مصطفى نبيل أن التعلم المستمر والتجربة العملية هما المفتاح الأساسي للنجاح في هذه الصناعة.

يُذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يُعد من أبرز المهرجانات السينمائية المتخصصة في العالم العربي، حيث يحرص في كل دورة على تقديم ورش عمل وسيمينارات تثقيفية، بهدف تطوير مهارات العاملين في المجال السينمائي وتعزيز تبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة من صُنّاع الأفلام.