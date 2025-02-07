كأس و7 ميداليات.. سبورتنج يحصد جوائز البطولة الشتوية للسباحة بالإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حقق فريق السباحة بنادي سبورتنج للناشئين مواليد 2014؛ نتائج متقدمة في البطولة الشتوية للسباحة لمنطقة الإسكندرية ووسط الدلتا التي نظمها الاتحاد المصري للسباحة في الفترة من 1 إلى 6 فبراير الجاري؛حاصدا 16 مركزا متنوعًا منها 7 ميداليات.

وحصد الفريق كأس المركز الثالث للفرق، كما حقق سباحو النادي نتائج متميزة، حيث فاز إياد تامر طعيمة بالميدالية الذهبية في سباقي 50 متر فراشة و100 متر فراشة.

وفاز فريق التتابع، الذي ضم السباحين حسين المصري، وفارس كريم، وإياد طعيمة، وعمرو حطيبة، بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق تتابع 4×100 متر متنوع.

كما فاز السباحون إياد طعيمة، سليم ترك، حسين المصري، مراد البحراوي، زين مظهر، عمرو حطيبة، عمر السيد، سليم مظهر، عمر رامي حمدي ياسين، وحمزة عبدالرحمن علي، بالميدالية البرونزية في سباق تتابع 10×50 متر حرة.

وفي سباق التتابع 10×50 متر حرة للسباحات، فاز فريق نادي سبورتنج، الذي ضم إسراء كريم، ملك عمرو، فريدة أحمد، جنى الشاذلي، ليلى أبو الخير، تاليا وائل، كارما محمود، خديجة محمد، مليكة عمرو، وحبيبة عشماوي، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

كذلك فاز فريق التتابع المكون من ليلى أبو الخير، إسراء كريم، ملك عمرو، وكارما محمود، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق تتابع 4×100 متر حرة.

وجاءت نتائج نادي سبورتنج في سباقات الفردي متميزة، حيث حققت ليلى أبو الخير المركز الرابع في سباق 100 متر حرة، حسين المصري المركز الرابع في سباق 50 متر ظهر، أياد طعيمة المركز الرابع في سباق 50 متر حرة، ليلى أبو الخير المركز الرابع في سباق 200 متر حرة، وعمرو حطيبة المركز الخامس في سباق 50 متر دولفين، مليكة عمرو المركز الخامس في سباق 100 متر صدر، إسراء كريم المركز الخامس في سباق 50 متر حرة، وعمرو حطيبة المركز السادس في سباق 100 متر حرة.

من جانبه أوضح مصطفى طنطاوي، مدرب فريق نادي سبورتنج للسباحة تحت 11 سنة، أن نتائج الفريق جاءت جيدة في ظل منافسة قوية من الأندية المشاركة في بطولة الإسكندرية ووسط الدلتا، ومشاركة ما يزيد عن ألف سباح في السباقات المختلفة. وجه الشكر لفريق العمل المدربين محمود فتحي، محمد سعيد، أحمد أشرف، محمد شعراوي، والجهاز الإداري مؤمن محمد، بدعم وإشراف من محمد إبراهيم مدير قطاع الناشئين، وهيثم حازم رئيس جهاز السباحة بنادي سبورتنج.