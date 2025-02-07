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غدًا قطع التيار الكهربائي عن مدينة أبورديس.. الأسباب والمواعيد

09:34 م الجمعة 07 فبراير 2025

أرشيفية

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جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي غدًا السبت، لإجراء الصيانة الدورية.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن تجري أعمال الصيانة لمحولات وموزعات الشبكة على مدار ساعة ونصف، بداية من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11:30 صباحًا.

وناشدت الوحدة المحلية، المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع، لحين استقرار التيار الكهربائي.

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