بعد مصرع طفلة.. أهالي الشرقية يطالبون بإنشاء مطبات هوائية على طريق قرية سماكين الغرب

الشرقية -ياسمين عزت:

شيع أهالي سماكين الغرب التابعة لمركز الحسينية محافظة الشرقية، جثمان طفلة لقيت مصرعها أثناء عبور الطريق بعدما صدمتها سيارة ميكروباص.

كانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا من مركز شرطة الحسينية بالواقعة، وجرى نقل الطفلة إلى مستشفى الحسينية المركزي، وماتت متأثرة بإصابتها البالغة، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.

أخطرت الجهات المعنية لمتابعة الواقعة والوقوف على أسبابها وضبط السائق المتسبب في الحادث الذي أودى بحياة الطفلة، والانتهاء من تصاريح الدفن، وتسليم الأهل الجثمان.

وشيع أهالي القرية جثمان الطفلة ضحية حادث الميكروباص إلى مثواها الأخير بمقابر القرية في مشهد جنائزي مهيب.



واستنكر الأهالي الواقعة، مؤكدين أن سببها هو خلو الطريق من المطبات التي تحجم السائقين وتحد من سرعتهم غير المبررة أمام كوبري القرية الرئيسي.

وطالب أهالي القرية، الجهات المعنية بعمل مطبات على الطريق تفاديا لإزهاق أرواح المواطنين قائلين:" عايزين مطب على طريق سوق الأحد وآخر بكوبري القرية الرئيسي".