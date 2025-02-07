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إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

08:19 م الجمعة 07 فبراير 2025

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالإسماعيلي

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على وصلة أبو سلطان باتجاه فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

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