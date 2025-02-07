جامعة قناة السويس تختتم برنامج التدريب المتحفي لطلاب الإرشاد السياحي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

اختتمت جامعة قناة السويس، فعاليات برنامج التدريب المتحفي لطلاب قسم الإرشاد السياحي، الذي تم بالتعاون مع الإدارة العامة للمتاحف الرئاسية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الجانب العملي في العملية التعليمية وتأهيل طلابها لسوق العمل السياحي والثقافي.

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية توفير فرص تدريبية متميزة لطلاب الجامعة، مشيرًا إلى أن التعاون مع المؤسسات الوطنية، مثل المتاحف الرئاسية، يسهم بشكل كبير في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل السياحي.

كما أشاد بالدور الفاعل الذي تقدمه هذه المتاحف في تطوير مهارات الطلاب في مجالي الإرشاد السياحي والعمل المتحفي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تسعى إلى دمج التعليم الأكاديمي بالتدريب العملي، بما يضمن تخريج طلاب يمتلكون الخبرات والمهارات المطلوبة في سوق العمل.

وجاء البرنامج تحت الإشراف العام للدكتورة نيفين جلال، عميد كلية السياحة والفنادق، التي أكدت أن التدريب شمل محاضرات نظرية متخصصة إلى جانب تدريب ميداني بإشراف نخبة من الخبراء في مجالي العمل المتحفي والإرشاد السياحي.

أشادت الدكتورة بوسي زيدان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالمستوى المتميز للبرنامج التدريبي، مؤكدةً أن الطلاب اكتسبوا خبرات عملية فريدة عززت من معرفتهم بمفهوم الإرشاد المتحفي وأساليبه الحديثة.

كما ثمّنت الدكتورة شيرين حافظ، رئيس قسم الإرشاد السياحي، المشاركة المتميزة للأستاذة أشواق مصلح، المرشد بقصور رئاسة الجمهورية، التي قدّمت خبرات عملية قيّمة للطلاب، موضحةً أن مثل هذه المشاركات تسهم في إثراء التجربة التدريبية وتعزز تفاعل الطلاب مع الخبراء في المجال.

وفي ختام البرنامج، وجّه القائمون على التدريب شكرًا خاصًا للدكتور أحمد غباشي على دعمه الفاعل في تنفيذ البرنامج، متمنين للطلاب دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والمهنية.

يأتي هذا التدريب في إطار رؤية جامعة قناة السويس لتخريج أجيال قادرة على النهوض بقطاع السياحة، ومواكبة التطورات الحديثة في مجال الإرشاد السياحي والمتاحف، بما يعزز من فرصهم في سوق العمل المحلي والدولي.

