جامعة الدلتا التكنولوجية تنهى استعدادات انطلاق الفصل الدراسي الثاني

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لانطلاق الفصل الدراسى الثانى طبقًا للخطة الزمنية المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك فى إطار حرص الجامعة على توفير مناخ دراسي ملائم وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

ومن جانبه، هنأ الدكتور عربى كشك جميع منسوبي الجامعة ببداية الفصل الدراسى الثانى متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح والتميز، موجهًا الشكر لجميع اعضاء الكنترول وأعضاء هيئة التدريس على إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول لجميع البرامج التكنولوجية.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة والعملية التعليمية،بالإضافة إلى إعلان جميع الجداول الدراسية وتوزيع المحاضرات.

وأشار الدكتور كشك إلى حرص الجامعة على تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والندوات فى المجالات المختلفة خلال الفصل الدراسى الثانى،بما يسهم فى تطوير قدراتهم وخبراتهم، ودعم مشاركات الطلاب فى مختلف الفعاليات والمسابقات الداخلية والخارجية،وتحفيز المبتكرين والمبدعين للمنافسة محليًا وعالميًا.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه جرى التأكد من المراجعة النهائية لكافة المنشآت بالحرم الجامعى؛ للتأكد من جاهزية المُدرجات والمعامل، وكافة الخدمات اللوجستية المُقدمة للطلاب؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة لهم، وتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بصورة منتظمة.

ووجه الدكتور كشك بالإنتهاء من الخطط التدريبية للطلاب والزيارات العلمية التى تتم خلال الفصل الدراسى الثانى بالكيانات والهيئات المختلفة للطلاب بجميع البرامج التكنولوجية ،مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية مبتكرة وتعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميداني؛ لمُواكبة التطور التكنولوجي المتسارع وتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل.

يذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية تضم سبعة برامج تكنولوجية متميزة تواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل وهى برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، تكنولوجيا التبريد والتكييف،وتكنولوجيا الإنتاج وتصنيع الاسطمبات.