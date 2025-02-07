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47 ألف مستفيد من أنشطة مراكز الشباب بالقليوبية خلال إجازة نصف العام

04:50 م الجمعة 07 فبراير 2025
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    أنشطة مراكز الشباب بالقليوبية
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    أنشطة مراكز الشباب بالقليوبية
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مراكز الشباب بالمحافظة، استقبلت أكثر من 47 ألف مستفيد خلال إجازة نصف العام التي بدأت من 25 يناير ولمدة أسبوعين.

وتضمنت العديد من الأنشطة المتنوعة، منها الرياضية والثقافية والاجتماعية والعروض الفنية للطلائع، وحفلات الترفيه لذوي الهمم.

وأوضح وليد الفرماوي في بيان له اليوم، أن الأنشطة الرياضية بالقليوبية تتضمن "كرة القدم والكاراتيه والكونغ فو وتنس الطاولة وأنشطة خاصة بالكشافة والجوالة"، وكذلك تنفيذ دوري الأكاديميات وكرة القدم النسائية، بالإضافة إلى الرحلات الترفيهية، ومنها رحلات إلى معرض الكتاب وزيارة المعالم الأثرية.

وجرى تنفيذ أنشطة خاصة بالبرلمان والتعليم المدني، والتدريب على الحرف اليدوية، وتنفيذ مبادرة الموكب الساري، احتفالًا بذكرى الإسراء والمعراج، التي شارك فيها أكثر من 15 ألف شخص على مستوى مراكز الشباب.

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القليوبية مراكز الشباب بالقليوبية الدكتور وليد الفرماوي
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