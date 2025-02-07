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بالصور- حملة تجوب الإسكندرية لتطعيم كلاب الشوارع

04:17 م الجمعة 07 فبراير 2025
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    تطعيم كلاب الشوارع شرق الإسكندرية (1)
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    تطعيم كلاب الشوارع شرق الإسكندرية (2)
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الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت مديرية الطب البيطري في الإسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدني وجمعية الرفق بالحيوان حملة موسعة لتطعيم كلاب الشوارع، وذلك بحي شرق الإسكندرية.

وأوضحت نهى خليفة، رئيس حي شرق الإسكندرية، في بيان اليوم الجمعة، أنه جرى تطعيم مجموعة من الكلاب بشارعي الفتح ونوتردام بمنطقة فلمنج، والتقصي عن وجود كلاب عقر من عدمه، حفاظًا على سلامة المواطنين.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، كلف مديرية الطب البيطري بالإسكندرية بتكثيف حملاتها لتطعيم كلاب الشوارع ضد مرض السعار، وذلك ضمن خطة شاملة لتغطية واستهداف كافة الأحياء لتصبح مصر خالية من مرض السعار عام 2030.



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الإسكندرية تطعيم كلاب الشوارع الطب البيطري
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