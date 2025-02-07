وداع مهيب لبطل "وضح النهار".. تشييع جنازة عبد المنعم قناوي صقر السويس - فيديو وصور

السويس- حسام الدين أحمد:

شيع الآلاف في السويس جثمان الفدائي عبدالمنعم قناوي عضو منظمة سيناء العربية إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالروض الجديد على طريق "القاهرة- السويس".

وتوفي الفدائي عبدالمنعم قناوي أحد أبطال معارك حرب الاستنزاف وتنفيذ العمليات خلف خطوط العدو في سيناء عن عمر 86 عاما بعد صراع مع المرض، خلال الفترة الماضية.

وأدى أهالي السويس صلاة الجنازة على قناوي بمسجد حمزة سيد الشهداء عقب صلاة الجمعة ثم توجهوا يتقدمهم الجثمان إلى مقابر الروض الجديد.

ونشرت صفحة "مصراوي" على موقع الفيسبوك بث مباشر لصلاة الجنازة على عبدالمنعم قناوي بمسجد حمزة سيد الشهداء بحي فيصل بالسويس بمشاركة الآلاف، كما حرص أصدقائه المقربين واحبائه على وداعه وقراءة الفاتحة والدعاء له وهو شهود النعش قبل أن يحملوه إلى سيارة نقل الموتى.

وخيم الحزن على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل المواطنين التعازي في البطل الفدائي الذي يعرفه أهل السويس، الصغار قبل الكبار حيث حرص قناوي في العقد الأخير على تلبية دعوة مدارس السويس لتقديم ندوات عن دور معارك الاستنزاف في الإعداد لحرب أكتوبر ودور المقاومة الشعبية في دفع العدو وهزيمته.

وكان الفدائي قناوي تعرض لأزمة صحية خلال شهر أكتوبر الماضي، وجرى نقله إلى مجمع السويس الطبي ومكث عدة أيام حتى تعافى وعاد لمنزله، ثم تدهورت حالته الصحية الأيام الماضية ونقل إثر ذلك إلى إحدى المستشفيات في القاهرة للعلاج.

وقرر الأطباء المعالجين بتر قدم قناوي، بعد مضاعفات القدم السكري، إلا أن حالته تدهورت عقب ذلك حتى توفي مساء اليوم الخميس.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الفدائي عبدالمنعم قناوي في أبريل 2017، خلال الاحتفال بتحرير سيناء، تقديرا لدوره ومشاركته في عمليات حرب الاستنزاف الاستطلاع.

وشارك الفدائي في عدة عمليات خلف خطوط العدو في سيناء، كان أبرزها عملية وضح النهار، والتي عاد ابطالها بأسير وقتلوا وأصابوا 20 جندي من جيش العدو

ويعد قناوي آخر الأبطال المشاركين في عملية وضح النهار التي نفذها 16 فدائي من أبطال منظمة سيناء العربية، حيث جرى التخطيط للعملية بتوجيه من الرئيس جمال عبد الناصر للعودة باسير ورفع علم مصر فوق الضفة الشرقية لقناة السويس في 5 نوفمبر 1969.

كما راقب قناوي تحركات العدو في سيناء أبان حرب أكتوبر 1973، وعقب حدوث الثغرة، حتى لقبه الأهالي بـ"صقر السويس"، كونه كان يستوطن قمم جبل عتاقة وجبال جنوب سيناء خلال عمله كرادار بشري ينقل صورة مباشرة عن تحركات العدو.

وأنقذ قناوي قيادة الجيش الثالث الميداني من القصف عقب حدوث الثغرة، حين رصد تحرك لقوات العدو بمنطقة عُبيد.

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