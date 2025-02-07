طلاب جامعة الزقازيق يشاركون في المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية

الشرقية -ياسمين عزت:

شارك طلاب جامعة الزقازيق في المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية، المنعقد بجامعة كفر الشيخ، خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري، تحت شعار شباب جامعات الجمهورية الجديدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الرياضي بقيادة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والأكاديمية البارزة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة؛ مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لدعم الأنشطة الطلابية، ويتيح هذا المهرجان الفرص أمام الطلاب المميزين رياضيًّا بمختلف الجامعات المصرية للمنافسة الرياضية، بما يعزز قيم الروح الرياضية والتعاون بين الشباب الجامعي.

وفي هذا السياق، أَعْرَبَ د. خالد الدرندلي، عن سعادته بهذه الدعوة، مؤكدًا أَنَّ الجامعة تحرص على المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية على مستوى الجمهورية، خاصة الفعاليات الرياضية التي تسهم في بناء شخصية الطالب، وتعزيز مهاراته البدنية والنفسية.

وأشاد الدرندلي بجهود جامعة كفر الشيخ، ووزارة الشباب والرياضة في تنظيم هذا المهرجان الذي يجمع بين المنافسة الشريفة والتواصل الفعّال بين طلاب الجامعات.

من جانبه، أَكَّدَ د. هلال عفيفي، أَنَّ مشاركة الجامعة في هذا المهرجان تأتي في إطار الاهتمام بتعزيز النشاط الرياضي بين الطلاب، موضحًا أَنَّ الجامعة ستشارك بعدد من الفرق الطلابية في مختلف الألعاب الرياضية؛ مثل كرة قدم خماسية طلاب، وكرة طائرة طلاب وطالبات، وكرة السلة طلاب وطالبات، وتنس طاولة طلاب وطالبات، وألعاب ترويحية، وذلك في إطار دعمها المستمر للأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات المصرية.



وأضاف عفيفي قائلاً:"الرياضة الجامعية لها دورٌ مهمٌ في تنمية مهارات الطلاب، وتعزيز روح المنافسة الشريفة، ونحن نحرص على دعم طلابنا للمشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تعزز من قدراتهم البدنيَّةِ والفكريَّةِ".

جدير بالذكر أَنَّ الإشراف المرافق للطلاب المشاركين بالمهرجان يتمثل في الآتى أسمائهم: د. محمد متولي مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأ. منال فاروق مدير إدارة الأسر الطلابية، وأ. محمد عصام أخصائي رياضي، وأ. محمد عادل أخصائي رياضي.