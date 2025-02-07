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انهيار أجزاء من مسجد أثري في المحلة الكبرى

12:49 ص الجمعة 07 فبراير 2025

مسجد التوبة

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الغربية - مروة شاهين:

تفاجئ الأهالي في مدينة المحلة بانهيار أجزاء من حائط مسجد التوبة الأثري بحي أول المحلة الكبرى، والذي يعود تاريخه لسنوات عديدة، دون خسائر في الأرواح.

كان أهالي مدينة المحلة أرسلوا استغاثة عاجلة لحي أول المحلة الكبرى بعد انهيار أجزاء من أحد المساجد الأثرية فجأة بسبب الرياح الشديدة.

انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى المسجد، حيث تبين انهيار أجزاء المسجد الأثري، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة.

أكد مصدر داخل حي أول المحلة الكبرى أن المسجد يتبع هيئة الآثار المصرية، وسبق صدور قرار إزالة له وصدور ترميم لمأذنته، وأنه مغلق منذ فترة.

وقرر الدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، ندب لجنة المنشأت الايلة للسقوط بالمحافظة وحي أول المحلة الكبرى بمعاينة المأذنة الأثرية مرة أخرى لبيان مدى تأثرها والمنازل المجاورة.

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الغربية المحلة الكبرى مسجد التوبة آثار انهيار
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