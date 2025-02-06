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مصرع طفلة وإصابة شقيقتها إثر سقوطهما من الطابق الرابع في الإسكندرية

11:36 م الخميس 06 فبراير 2025

مصرع طفلة وإصابة شقيقتها إثر سقوطهما من الطابق الر

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الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتها بكسور وجروح، مساء اليوم الخميس، إثر سقوطهما من الطابق الرابع بعقار بمنطقة الورديان غربي الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا يفيد بسقوط طفلتين من عقار بشارع الشهيد مصطفى عوض في منطقة الورديان نطاق حي غرب الإسكندرية؛ انتقل على إثره قوة من قسم شرطة مينا البصل رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود طفلتين مسجاتين على الأرض أمام العقار المشار إليه وبهما إصابات بكسور وجروح بالغة؛ وجرى نقلهما بسيارة الإسعاف للمستشفى الأميري الجامعي.

أسفر الحادث عن وفاة الطفلة "ريتال رامي محمد" 6 سنوات؛ تم تأكيد وفاتها بالمستشفى.

كما أصيبت الطفلة "رؤية رامي محمد" 5 سنوات اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق ؛ وتحرر محضرا بالواقعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

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