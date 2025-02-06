آخر أبطال "وضح النهار".. وفاة قناوي صقر السويس (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

توفي الفدائي عبد المنعم قناوي، أحد أبطال منظمة سيناء العربية، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الفدائي عبد المنعم قناوي قد تعرض لأزمة صحية في أكتوبر الماضي، نقل على إثرها إلى مجمع السويس الطبي، حيث مكث عدة أيام حتى تعافى وعود إلى منزله. إلا أن حالته الصحية تدهورت في الأيام الأخيرة، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات في القاهرة. قرر الأطباء بتر قدم قناوي بسبب مضاعفات مرض السكري، إلا أن حالته استمرت في التدهور حتى توفي مساء اليوم الخميس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كرم الفدائي قناوي في أبريل 2017، خلال الاحتفال بتحرير سيناء، تقديرًا لدوره البارز في حرب الاستنزاف، ومشاركته في عمليات الاستطلاع.

وقد شارك قناوي في العديد من العمليات خلف خطوط العدو في سيناء، وكان أبرزها عملية "وضح النهار"، التي تم خلالها أسر أحد الجنود وقتل وإصابة 20 جنديًا من جيش العدو.

ويعد قناوي آخر الأبطال المشاركين في عملية "وضح النهار"، التي نفذها 16 فدائيًا من منظمة سيناء العربية بتوجيه من الرئيس جمال عبد الناصر، حيث تم التخطيط للعملية بهدف العودة بأسير ورفع علم مصر فوق الضفة الشرقية لقناة السويس في 5 نوفمبر 1969.

كما كان قناوي يعمل كرادار بشري على قمم جبل عتاقة وجبال جنوب سيناء، مراقبًا تحركات العدو في سيناء، وقد حصل على لقب "صقر السويس" نظرًا لدوره الفعال في نقل تحركات العدو. وأنقذ قناوي قيادة الجيش الثالث الميداني من القصف بعد حدوث الثغرة، حين رصد تحرك قوات العدو بمنطقة عبيد.