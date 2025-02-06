مليون كشاف في مصر يعلنون من بورسعيد رفضهم تهجير الفلسطينيين

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن كشافو مصر، مساء اليوم الخميس، رفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدين تأييدهم الكامل لكافة قرارات القيادة السياسية ووقوفهم صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية وقيادتها.

جاء ذلك خلال المخيم الكشفي الوطني في المعسكر الدولي للكشافة والمرشدات في محافظة بورسعيد، الذي شهد مشاركة 1000 كشاف ومرشدات من مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار احتفالات مرور 110 سنوات على تأسيس الكشافة المصرية. حضر الفعالية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن أكثر من مليون كشاف في مصر أعلنوا تأييدهم التام للقيادة السياسية ووقوفهم خلف الدولة المصرية في جميع قراراتها، مشيدًا بموقفهم الوطني.