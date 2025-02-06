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بمشاركة 1000 كشاف ومرشدات.. وزير الشباب يشهد المخيم الكشفي الوطني في بورسعيد (فيديو وصور)

11:09 م الخميس 06 فبراير 2025
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    وزير الشباب يشهد المخيم الكشفي الوطني في بورسعيد (1)
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    وزير الشباب يشهد المخيم الكشفي الوطني في بورسعيد (8)
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    وزير الشباب يشهد المخيم الكشفي الوطني في بورسعيد (2)
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    وزير الشباب يشهد المخيم الكشفي الوطني في بورسعيد (11)
  • عرض 11 صورة
    وزير الشباب يشهد المخيم الكشفي الوطني في بورسعيد (6)
  • عرض 11 صورة
    وزير الشباب يشهد المخيم الكشفي الوطني في بورسعيد (5)
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    وزير الشباب يشهد المخيم الكشفي الوطني في بورسعيد (4)
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    وزير الشباب يشهد المخيم الكشفي الوطني في بورسعيد (3)
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    وزير الشباب يشهد المخيم الكشفي الوطني في بورسعيد (7)
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    وزير الشباب يشهد المخيم الكشفي الوطني في بورسعيد (9)
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، فعاليات المخيم الكشفي الوطني الذي يقام في المعسكر الدولي للكشافة والمرشدات بمحافظة بورسعيد، بحضور محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

ويشارك في المعسكر 1000 كشاف ومرشدة من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار الاحتفالات بمرور 110 سنوات على تأسيس الكشافة المصرية.

يهدف المخيم إلى تعزيز أواصر الصداقة بين الكشافة والإرشاد، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واكتشاف المواهب، بالإضافة إلى غرس القيم الإيجابية في نفوس المشاركين.

وشارك في المخيم أعضاء من مرحلتي الكشافة والمتقدم والمرشدة والمرشدة المتقدمة من الجمعيات المركزية الأربعة، عبر الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والإدارة العامة للهيئات، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات والجمعيات المركزية.

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