إعلان

بسبب الرياح الشديدة.. سقوط عمود إنارة على أحد المنازل بالغربية (صور)

10:56 م الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    سقوط عمود إنارة على أحد المنازل
  • عرض 3 صورة
    سقوط عمود إنارة على أحد المنازل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية ـ مروة شاهين:

شهدت قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية سقوط أحد أعمدة الإنارة نتيجة الرياح الشديدة على أحد المنازل، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

تلقت الأجهزة التنفيذية بمركز كفر الزيات استغاثة من الأهالي بشأن الحادث، حيث سقط العمود على المنزل.

انتقل عادل داود رئيس مدينة كفر الزيات، وعلاء أبو هاني رئيس الوحدة المحلية بالدلجمون، وفِرق الطوارئ إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة، تبين ميل شديد للعمود وتقطع الأسلاك الكهربائية المتصلة به فوق المنزل.

تم الدفع بسيارة الطوارئ لرفع العمود الكهربائي وإعادة توصيل التيار الكهربائي دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط عمود إنارة على منزل قرية الدلجمون كفر الزيات بمحافظة الغربية سقوط عمود إنارة نتيجة الرياح الشديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة