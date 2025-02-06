بسبب الرياح الشديدة.. سقوط عمود إنارة على أحد المنازل بالغربية (صور)

محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إيذانًا ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومي

الغربية ـ مروة شاهين:

شهدت قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية سقوط أحد أعمدة الإنارة نتيجة الرياح الشديدة على أحد المنازل، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

تلقت الأجهزة التنفيذية بمركز كفر الزيات استغاثة من الأهالي بشأن الحادث، حيث سقط العمود على المنزل.

انتقل عادل داود رئيس مدينة كفر الزيات، وعلاء أبو هاني رئيس الوحدة المحلية بالدلجمون، وفِرق الطوارئ إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة، تبين ميل شديد للعمود وتقطع الأسلاك الكهربائية المتصلة به فوق المنزل.

تم الدفع بسيارة الطوارئ لرفع العمود الكهربائي وإعادة توصيل التيار الكهربائي دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح.