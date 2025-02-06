محافظ الدقهلية يوقد الشعلة إيذانًا ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومي

الدقهلية - رامي محمود:

أوفد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم الخميس، الشعلة بميدان النصب التذكاري أمام مبنى ديوان عام المحافظة، إيذانًا ببدء الاحتفالات بالعيد القومي 775 للدقهلية، والذي يوافق 8 فبراير ذكرى انتصار شعب المنصورة على الحملة الصليبية وأسر لويس التاسع ملك فرنسا.

وشهد مراسم إيقاد الشعلة، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، اللواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد، والعميد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ومديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وبعث "مرزوق" التهنئة لشعب الدقهلية، قائلًا كل عام وشعب مصر والدقهلية بخير داعيًا المولي عز وجل أن يمن على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن يحفظ مصر والدقهلية وشعبها من كل مكروه وسوء، لاستكمال مسيرة البناء والعطاء.

وأكد "مرزوق" أن الدقهلية محافظة عريقة بتاريخها وأهلها وعطاءها المتميز، وسميت عاصمتها المنصورة لما حققه شعبها من نصر كبير يسطر بأحرف من نور في سجل التاريخ، حيث قام أجدادنا في يوم 8 فبراير عام 1250م، بتحقيق انتصارا تاريخيا على قوات الغزو الأوروبي بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، وأسره في دار ابن لقمان بالمنصورة، ليظل هذا اليوم محفورا في تاريخ نضال مصر ونضال وبسالة أهالي الدقهلية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن هذا النصر لم يكن هو النصر الوحيد الذي تم على أرض عروس النيل، ففي سمائها دارت أكبر معركة جوية عرفها التاريخ العسكري الحديث، حين حققت القوات الجوية المصرية انتصارا ساحقا في حرب أكتوبر المجيدة 1973على الطيران الإسرائيلي، حيث دارت أطول معركة جوية في سماء مدينة المنصورة.