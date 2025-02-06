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محافظ الإسماعيلية يبحث تطوير الأندية والشواطئ وتعزيز استغلال الموارد

09:13 م الخميس 06 فبراير 2025

اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا مع لجنة تطوير الأندية والشواطئ بالمحافظة، بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام، وعدد من المسؤولين لمتابعة مستجدات أعمال التطوير.

ناقش الاجتماع تنفيذ التكليفات السابقة بشأن تحديد الاحتياجات العاجلة للأندية والشواطئ، بهدف تعظيم الإيرادات وخفض المصروفات، إلى جانب وضع آلية لصيانة المرافق بشكل دوري دون التأثير على الأنشطة. كما استعرض أعمال التطوير الجارية بالقرية الأولمبية، خاصةً رفع كفاءة الغرف وقاعات الاجتماعات والمطعم، بما يواكب الإقبال المتزايد على المنشأة باعتبارها مركزًا متميزًا للمعسكرات الرياضية والمؤتمرات.

وتناول الاجتماع أيضًا خطط تطوير نادي الفيروز، بما يشمل رفع كفاءة المبنى الرئيسي والمطعم، وتوسيع الأنشطة والخدمات المقدمة للعائلات والزوار بأسعار تنافسية. وفي سياق متصل، عقد المحافظ اجتماعًا آخر لمتابعة تحسين الخدمات في النادي والقرية الأولمبية، وتسريع وتيرة العمل لضمان تقديم مستوى متميز للرواد.

وشدّد المحافظ على ضرورة ربط الخطط التسويقية للمنشآت السياحية بالمحافظة مع استراتيجيات تنشيط السياحة، مشيرًا إلى أهمية التطوير المؤسسي وتحديث أساليب الإدارة، لتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات السياحية وتعزيز الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب.

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