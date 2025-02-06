قتلوا شابًا بوابل من رصاص.. ضبط عصابة الأشقاء في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على أربعة أشخاص، شقيقين وابني عمهما، بتهمة قتل شاب بوابل من الأعيرة النارية وسط الزراعات بقرية أولاد نجم، التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

بدأت الواقعة بتلقي مركز شرطة نجع حمادي بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب يُدعى "م"، 33 عامًا، مصابًا بعدة طلقات نارية في قرية أولاد نجم.

وكشفت التحريات أن مرتكبي الجريمة أربعة أشخاص هم: ح.ف (37 عامًا، عامل)، ش.أ (30 عامًا، عامل)، م.إ (30 عامًا)، وشقيقه م.إ (25 عامًا)، وذلك على خلفية خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه، الذي كان – وفق التحريات – يهددهم ويبتزهم برفقة صديقه.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم ثلاث بنادق آلية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.