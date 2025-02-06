محافظ أسوان يمنح شهرًا لاستكمال تقنين أراضي الدولة

استياء وجدل في أسيوط بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية

أسوان - إيهاب عمران:

أكد اللواء د. إسماعيل كمال محافظ أسوان، خلال اجتماع تنسيقي لمتابعة معدلات إنجاز ملف تقنين أراضي الدولة، منح مهلة شهر واحد للانتهاء من جميع الملفات المتبقية، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق المستهدف.

وأوضح المحافظ أن التراخي في اتخاذ القرارات غير مقبول، وأن الإجراءات الإدارية ستُنفذ وفقًا للضوابط القانونية.

كما دعا أصحاب طلبات التقنين إلى سرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية، محذرًا من إدراج غير الجادين في حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة.