بالصور.. محافظ سوهاج يفتتح معهد الهريف الابتدائي الأزهري بطهط

سوهاج - عمار عبدالواحد:

افتتح اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الخميس، معهد الهريف الابتدائي الأزهري بقرية الخزندارية بطهطا، بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد، بتكلفة 15 مليون جنيه، بالجهود الذاتية لأهالي القرية، ودعم الأزهر الشريف.

حضر الافتتاح الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ، والدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والنائب نشأت فؤاد عباس، والنائبة غادة الضبع، والنائب محمود الضبع أعضاء مجلس النواب، والنائب مجدي القاضي عضو مجلس الشيوخ، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، وعدد من قيادات المنطقة الأزهرية، وأهالي القرية.

تفقد المحافظ المعهد، واستمع إلى شرح مفصل عن مساحته التي تبلغ 1000 متر مربع، ويتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، ويضم 12 فصل تعليمي، و3 قاعات لرياض الاطفال، ومعمل للعلوم، وقاعة للحاسب الآلي والوسائل التعليمية، ومصلى، ومكتبة، وقاعة أنشطة، وحجرات إدارية، ومكتب للزيارة الصحية، ودورات المياه.

وأشاد "سراج" بالمستوى المتميز للمعهد لخدمة تلاميذ القرية، معربًا عن تقديره لدور الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على الجهود المبذولة لنشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف، داخل وخارج مصر تأكيدًا لريادة الأزهر وتاريخه العريق.

وعلى هامش الافتتاح التقى المحافظ أهالي القرية وهنأهم بمناسبة افتتاح هذا الصرح العلمي، واستمع إلى مطالبهم، مؤكدًا على إصدار توجيهاته لجميع الجهات المعنية لاستكمال جميع الخدمات التي تنقص أهل القرية، مشيرًا إلى الموافقة على نقل تبعية الوحدة الصحية إلى إدارة طهطا الصحية بدلًا من إدارة ساقلتة، وذلك تيسيرا على المواطنين، لافتًا إلى التنسيق مع الأزهر الشريف لإنشاء معهد أزهري جديد للفتيات بقرية الخزندارية.