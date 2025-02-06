رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس غير المستقرة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، برفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس غير المستقرة.

وتجري الأجهزة التنفيذية في جميع الأحياء، التنسيق مع غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة بورسعيد، لرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية المصحوبة بنشاط الرياح وسقوط الأمطار.

وتواصل الأجهزة التنفيذية تكثيف جهودها الميدانية للتعامل السريع مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، مع استمرار التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المختصة، إضافة إلى المتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الساعة.