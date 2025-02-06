قرار عاجل من محافظ الغربية بشأن عقار المحلة (صور)

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الغربية - مروة شاهين:

أصدر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، قرارًا عاجلًا إلى أحمد المغاوري، رئيس حي ثان المحلة الكبرى، بتنفيذ الإزالة الفورية لعقار بمنطقة المنشية الجديدة، وذلك بناءً على تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، الذي أكد خطورة العقار وضرورة إزالته حفاظًا على سلامة السكان.

جاء القرار بعد تلقي الأجهزة التنفيذية بحي ثان المحلة الكبرى بلاغات من الأهالي في صباح اليوم الأربعاء تفيد بحدوث ميل وتشققات وهبوط أرضي في مبنى سكني مكون من سبعة طوابق بمنطقة المنشية الجديدة.

تحركت الأجهزة التنفيذية بحي ثان المحلة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، إلى موقع العقار، وتم فرض طوق أمني حول المنطقة وإخلاء المبنى بالكامل من السكان كإجراء احترازي لضمان سلامتهم.

وتبين من المعاينة الأولية للحادث أن السبب الرئيسي وراء التصدعات والانهيار الأرضي يعود إلى قيام شخص بأعمال حفر وبناء مجاورة للعقار المنكوب، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة. وقد أسفرت هذه الأعمال غير القانونية عن حدوث تصدعات في العقار، مما استدعى غلقه وتشميعه بشكل فوري.

تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من حي ثان المحلة لمعاينة العقار بشكل دقيق وشامل، وذلك لتقييم حالته الإنشائية وتقديم تقرير مفصل حول الأضرار الناجمة. إلا أن قرار المحافظ بالإزالة الفورية يشير إلى أن اللجنة قد أقرت بخطورة الوضع وضرورة الإزالة العاجلة لتجنب أي مخاطر محتملة على السكان والممتلكات المجاورة.

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