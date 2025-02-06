محافظ السويس: النظافة مؤشر رئيسي على كفاءة الأداء داخل الأحياء

السويس_ حسام الدين أحمد:

عقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، الاجتماع الأسبوعي لمناقشة أداء الأحياء والمديريات والإدارات التنفيذية، بحضور نائبه الدكتور عبد الله رمضان واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، والقيادات التنفيذية.

وشدد اللواء طارق الشاذلي على أن تحمل المسئولية هو الأساس في اتخاذ القرارات الصائبة، وأن الإدراك العميق للمسئوليات يجعل المسئول يفكر ويعمل بجدية للحفاظ على الوطن وتأمين مستقبل الأجيال القادمة، وأن أن الأمانة في عرض الحقائق والملفات التنفيذية تؤدي إلى قرارات ناجحة تصب في مصلحة المواطنين، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية لضمان تنفيذ الخطط بكفاءة وسرعة.

وخلال الاجتماع استعرض رؤساء الأحياء التقارير الأسبوعية الخاصة بمنظومة النظافة العامة، ووجه المحافظ بضرورة رفع مستوى النظافة في جميع الأحياء، واستمرار حملات المتابعة اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، مشددًا على أن النظافة ليست مجرد خدمة بل مؤشر رئيسي على كفاءة الأداء التنفيذي داخل كل حي.

وقدم سكرتير حي الجناين تقريرًا حول مشروع تطوير ورفع كفاءة مدخل قرية الشلوفة ومدخل رئاسة حي الجناين، حيث أكد المحافظ على أهمية الارتقاء بالمداخل والمناطق الحيوية في جميع الأحياء، بما يليق بأبناء المحافظة.

وفي إطار دعم قطاع النقل والمواصلات، وجه المحافظ اللواء عبد العظيم محمد، مدير لجنة الإشراف على المواقف، بالتنسيق مع مسئولي المرافق العامة لزيادة عدد وسائل النقل لتسهيل حركة المدربين الوافدين إلى مراكز التدريب، مؤكدًا أن تحسين منظومة النقل يساهم في تعزيز بيئة العمل والتدريب داخل المحافظة.

وفي الاجتماع تم استعراض تقارير الأداء الخاصة بالأحياء الخمس، والتي شملت ملف الإنارة العامة، وصيانة وإصلاح المعدات والسيارات، معدلات التحصيل المالي، حيث وجه المحافظ بضرورة رفع كفاءة المرافق العامة والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين.