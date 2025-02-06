قطعها أمام أطفالها.. الإعدام لقاتل زوجته بـ 13 طعنة في الغربية

الغربية - مروة شاهين

قضت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل زوجته أمام حماته وأطفاله بـ 13 طعنة في قرية بنوفر التابعة لمركز كفر الزيات، وذلك بعد وصول رد فضيلة المفتي وأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

تعود أحداث الواقعة بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغا من الأهالي بوقوع جريمة قتل بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات وأنباء عن وفاة سيدة.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أن زوج قتل زوجته وتدعي"بسمة.ا" 32 سنة، ربة منزل داخل منزل والدتها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات، بـ 8 طعنات قاتلة فى أنحاء متفرقة بالجسد أمام والدتها وأطفاله الثلاثة بسبب خلافات زوجية ومالية بينهما.

جرى تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت هيئة المحكمة أحالت اوراق المتهم بقتل زوجته أمام حماته وأطفاله بـ13 طعنة في قرية بنوفر التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، الي فضيلة المفتي، في الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي، وذالك بعد سماع المرافعات وطلبات الدفاع وتداول أوراق القضية.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر إبريل الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بمقتل ربة منزل تدعى "بسمة السيد بكر"، في العقد الرابع من عمرها، إثر تعرضها لعدة طعنات متفرقة على يد زوجها في منزل عائلتها بقرية بنوفر.

وأفادت التحريات والمعاينة الأولية أن الزوج، وهو نقاش من عزبة السعدني بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، قتل زوجته بعدة طعنات خلال تواجده في منزل عائلتها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الجريمة، كما تم ندب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وتم استخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها.