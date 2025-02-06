قطعت رأسه بمنشار.. "نهى" قتلت زوجها بطريقة بشعة في الشرقية

الشرقيةـ ياسمين عزت:

أحالت جنايات الزقازيق اليوم الخميس، أوراق زوجة متهمة بقتل زوجها بمركز كفر صقر إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتها بالإعدام شنقا، وحددت المحكمة جلسة السادس من مارس المقبل للنطق بالحكم، وتأجيل محاكمة نجل شقيقتها لذات الجلسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 15181 لسنة 2024 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 3852 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 10 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "نهى. أ." 39 عاما، ربة منزل، ونجل شقيقتها "السيد. م" 17 عاما، مقيمين بمركز كفر صقر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه "منير فكري" زوج المتهمة، ونحر رقبته بمشار في مركز كفر صقر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن قاما بتوجيه عدة ضربات استقرت بالرأس باستخدام أداة حديدية بحوزة كلا منهما، ما أحدث إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، ثم نحرت المتهمة رقبته على النحو المبين التحقيقات باستخدام منشار يستخدمه في ورشته محل عمله.