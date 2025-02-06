تروسيكل وسيف.. عاملان بجنوب سيناء يغيران نشاطهما من الخردة إلى المخدرات

جنوب سيناء – رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء "الدائرة الأولى"، في جلستها اليوم بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد 6 سنوات لعمال خردة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور أحمد عبدالحي، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم أكتوبر الماضي، بورود معلومات للجهات الأمنية بمدينة طور سيناء، تفيد بقيام عامل خردة يدعى "عبدالعال .ا . ع" 44 عامًا، مقيم بالحسينية شرقية، بالإتجار في المواد المخدرة، ويعاونه "محمد .ل. م. ع" 31 عامًا مقيم طور سيناء، وسبق اتهامه في 5 قضايا متنوعة سرقة ومخدرات ومشاجرة، مستخدمين في ذلك تروسيكل بدون لوحات معدنية، لترويج بضاعتهما في الشوارع العامة والطرقات بالمدينة، ظنًا منهم أن أعين رجال الأمن لم ترصدهم،

وجرى إصدار قرار بضبط المتهمان بمنطقة سكنهم أو بالتروسيكل، وما بحوزتهم من مواد مخدرة، وتم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وجرى ضبط المتهمان خلال مرورهم بالمنطقة الصناعية، ويقود المتهم الأول التروسيكل، والمتهم الثاني يجلس بالصندوق، وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على جهاز محمول، ومبلغ مالي وقطعة من الحشيش المخدر، وبتفتيش المتهم الثاني وصندوق التروسيكل عثر بحوزته على جهاز محمول، و مبلغ مالي 850 جنيه، وسلاح أبيض "سيف"، ووجد بالصندوق على سلاح أبيض آخر "سكين"، و4 كيس شفاف بداخلهم عشبي اخضر لمخدر البانجو، و2 كيس كبير الحجم بداخلهم نبات عشبي جاف لمخدر زهرة الخشخاش، وجهاز محمول .

وبمواجهة المتهمان، اعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة، لترويجها على المتعاطين بالمنطقة الصناعية، وشوارع مدينة طور سيناء وعلى طلاب الجامعة، كما أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة البيضاء للدفاع عن النفس، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.

وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم 3239 جنح طور سيناء، وبعرض المتهمين على جهات التحقيق بطور سيناء قررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد، والتحفظ على المضبوطات.

وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وقيدت الأوراق برقم 1166 لسنة 2024 كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.