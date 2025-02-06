ختام تدريب الفرق الطبية على أعمال مكافحة الفيروسات الكبدية بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمته مديرية الصحة بجنوب سيناء، على أعمال مكافحة الفيروسات الكبدية، والذي استمر خلال الفترة من 2 حتى 6 فبراير الجاري، بقاعة تدريب مجمع الفيروز الطبي، بهدف تدريب الفرق الطبية بالمجمع للتعريف بالفيروسات الكبدية، وكيفية الوقاية منها.

وتضمن التدريب عدة محاور، منها التعريف بالتهاب الكبد الفيروسي A , B ,C ، وكيفية الإصابة بها والوقاية منها، وكذلك التوعية المجتمعية ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي، والتعريف بالحقن الأمن، والتعرض المهني للوخز، وإجراءات ما بعد الوخز، والتعامل مع مخالطين مرضي الالتهاب الكبدي بي، وكيفية حصر المخالطين، والوقاية من انتقال فيروسي الالتهاب الكبدي بي من الأم إلى الجنين، والتعريف بسلسلة التبريد، والمقارنة بين المصل واللقاح، وأعمال المتابعة والتقييم والمؤشرات التي يجب العمل عليها, والتعريف بالسجلات والكشوف الواجب توافرها بكافة المنشآت.

وفيه نهاية البرنامج التدريبي تم إجراء الامتحان البعدي لكافة المتدربين، وقد وصلت نسبة الاستفادة إلى أكثر من 90 % لكافة المتدربين من التدريب، وكذلك تسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى تنظيم الدورة في ضوء تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية، التي حددت الارتقاء بالصحة العامة والمجتمعية في إطار رؤية مصر2030، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتدريب العاملين بكافة المنشآت الصحية، والتعريف بالفيروسات الكبدية، وطرق الوقاية من الإصابة بها، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتقديم خدمة صحية متميزة لكافة المواطنين المقيمين بالمحافظة والقادمين إليها.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى تنظيم التدريب تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والسكان، وهيئة الرعاية الصحية تحت إشراف الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.