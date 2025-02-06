مستقبلك بين الأمواج.. مدرسة الصيد بأسوان تدريب عملي ووظيفة مضمونة- فيديو وصور

الدقهلية تحتفل بعيدها القومي بتخفيضات تصل إلى 35% على السلع الأساسية (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

"لا تعطني سمكة ولكن علمنى كيف اصطاد"، مثل صيني ينطبق على ما قامت به إدارة التعليم الفنى بأسوان، حيث أنشأت مدرسة لتعليم الطلاب كيفية الصيد وتربية الأسماك، وبناء السفن.

يقول المهندس أحمد ماهر مدير المدرسة الثانوية الفنية للصيد وتربية الأسماك في أسوان، إن المدرسة تم إنشاؤها عام 2003 بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم وهيئة تنمية بحيرة ناصر وجمعية رجال الأعمال.

وأضاف لمصراوي، أن المدرسة يوجد بها قسمين الأول "تربية الأسماك" وهو خاص بالأحواض السمكية وكيفية إنتاج الأسماك داخل تلك الأحواض، أما القسم الثاني فهو خاص بالصيد وبه 3 فروع صيد الأسماك وكيفية تصنيع وتهيئة الشباك، ومعرفة عملية الصيد كيف تتم، وفرع آخر خاص بالمحركات البحرية والتي تتعلق بتسيير المراكب، والفرع الثالث وهو بناء السفن.

وأشار طاهر إلى أن الطاقة الاستيعابية للمبنى تبلغ 6 فصول منها 3 فصول لتكنولوجيا صيد الأسماك، ومثلهم لتكنولوجيا تربية الأسماك، ويوجد في كل فصل 15 طالبا أي عدد الدارسين بالصفوف الثلاثة 90 طالبا، ويتم قبول الطلاب الحاصلين على 220 درجة في المرحلة الإعدادية، واجتياز المقابلة الشخصية.

وأكد مدير المدرسة أن المبنى خاص بهيئة تنمية البحيرة، ويشرف عليه هيئة حماية البحيرات المصرية.

وطالب المهندس أحمد طاهر بتخصيص مبنى جديد يكون للمدرسة فقط من أجل زيادة أعداد المقبولين في ظل اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني وخاصة مدارس صيد وتربية الأسماك، وأن خريجي المدرسة يتم قبولهم بكليات الزراعة ومعهد الإرشاد والتعاون.