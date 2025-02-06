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إغلاق طريق الإسكندرية الزراعي لمدة 11 ساعة (بيان رسمي)

02:50 م الخميس 06 فبراير 2025

طريق الإسكندرية الزراعي

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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن إغلاق طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، الاتجاه القادم إلى مطار النزهة، وذلك غدًا الجمعة بدءًا من الساعة 12.30 منتصف الليل وحتى الساعة 12.30 ظهرًا.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، يأتي قطع الطريق بسبب أعمال إصلاح الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم أمام نادي الصيد بالطريق الزراعي.

كانت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أعلنت، أمس، قطع المياه عن عدة مناطق غربي المحافظة، اليوم، بسبب أعمال إصلاح الخط الناقل للمياه إلى غرب الإسكندرية قطر 1000 مم بطريق الإسكندرية الزراعي أمام نادي الصيد.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الإصلاح
تنويه هام من محافظة الإسكندرية

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