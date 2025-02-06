كود في قدميها يكشف مفاجأة.. تفاصيل العثور على سلحفاة معمرة بالإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

عثرت شرطة البيئة والمسطحات المائية بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية على سلحفاة بحرية كبيرة الحجم "ترسه" بطول متر تقريبًا ووزن 40 كيلو جرام بشاطئ 6 أكتوبر بحي العجمي غربي الإسكندرية.

وتبين من الفحص أن السلحفاة تحمل في قدميها الأماميتين علامتين حديديتين مدون عليهما بيانات كشفت عن مفاجأة إذ تبين أن عمرها 104 سنوات وتتبع محمية بدولة اليونان عمرها - تمي سوليمون - تحمل كود 13159.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتسليم السلحفاة إلى جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، لاتخاذ كافة الإجراءات المعنية وفق بنود الاتفاقيات الدولية .

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم الخميس، أرسل جهاز شئون البيئة السلحفاة إلى مركز حماية السلاحف التابع لوزارة البيئة بمدينة بورسعيد، لعلاجها وإنقاذها قبل إطلاقها والبدء في مخاطبة الدولة صاحبة الكود .

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين بضرورة حماية الكائنات المهددة بالانقراض والحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات البحرية وتسليمها للجهات المختصة قطاع المحميات التابع لوزارة البيئة في حال العثور عليها .

يشار إلى أن وزارة البيئة حريصة على فتح قنوات تواصل مستمرة وفعالة مع المواطنين للإجابة عن أي استفسار عن أهمية الحياة البرية أو الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع في تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808.