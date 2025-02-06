"عايز شوية مية أشرب".. سر جملة انتهت بجريمة شاب مع جارته بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

بمنزلها البسيط الكائن بقرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، كانت سيدة المنزل تمارس أعمالها المنزلية بشكل طبيعي مرتدية قلادتها الذهبية فوجئت بمن يطرق باب منزلها شابًا في بداية العقد الثاني من العمر يسكن في منزل مجاور لمنزلها دون دراية منها ما يحمله لها من مكروه.

"عايز شوية مية أشرب".. تلك كانت الجملة التي بدأ بها الشاب العشريني بتنفيذ مخططه بالتخلص من جارته تلك السيدة التي لم تشعر نحوه بشكوك حول ما يخبئه لها بالتخلص منها من أجل سرقتها بينما أسرعت السيدة لجلب ما طلبه من الماء إذ فوجئت بمباغتتها بالتعدي عليها بسلاح أبيض "سكين" عندما انفرد بها في مسكنها.

كانت صرخاتها التي أطلقتها عندما تلقت طعنات متعددة بالرقبة وأنحاء متفرقة بالجسد من جارها العشريني التي أحسنت إليه بجلبها شربة ماء طلبها منها الملاذ الوحيد للتخلص من أذى الطعنات املا في انقاذها من الجيران أو من أفراد أسرتها والذي تدخل أحدهم في اللحظات الأخيرة لإنقاذها من محاولة الجار قتلها.

ووفق تحقيقات النيابة العامة ثبت فيها أن مصطفى السيد بشر، طالب لا يتعدى عمره 15 عامًا، وابن شقيق زوج الضحية حال تواجده بمسكنه تناهى إلى مسامعه صوت صراخ المجني عليها فتوجه لاستبيان الأمر وبالوصول لمحل الواقعة شقة المجني عليها زوجة عمه أبصر المتهم حال تعديه عليها طارحًا إياها أرضًا مسددًا لها العديد من الطعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين".

واوضحت تحقيقات النيابة أن الطعنات استقرت بمناحي متفرقة بجسدها محدثًا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وإبان ذلك دأبت المجني عليها في الصراخ مستغيثة به فإستل عصا خشبية من موجودات المسكن وكال للمتهم ضربة محاولة منه لدرء الاعتداء الواقع عليها، وذلك بقصد المتهم الاستيلاء على القلادة الذهبية خاصتها كرهًا عنها لكن الله كتب لها النجاة بعد تدخله في اللحظات الأخيرة لإنقاذها من الموت.

وتنظر محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى"، يوم الإثنين المقبل، محاكمة طالب هارب متهم بالشروع في قتل ربة منزل جارته بقرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق بغرض سرقة قلادتها الذهبية مستخدمًا سلاح أبيض "سكين".

تُشكل الدائرة من المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، نائبًا، وأحمد مصطفى قنديل، نائبًا، ومصطفى جلال عامر، مستشارًا، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 26262 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 4193 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال المدعو "كريم.ر.ع.ع.س"، 20 عامًا، طالب، ويقيم بقرية محلة دياي، التابعة لمركز دسوق، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 5 ديسمبر 2023 بدائرة مركز شرطة دسوق شرع في قتل المجني عليها جيهان محمد عيد القرنشاوي.

وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوه أنه دلف إلى مسكن المجني عليها بغية شربة ماء وما أن ظفر بها حتى نزع من عنقها القلادة الذهبية خاصتها فدأبت المجني عليها في المقاومة والصراخ فتولدت لديه نية إزهاق روحها فطرحها أرضًا وكال لها عدة ضربات أصابت مناحي متفرقة بجسدها مستخدمًا في ذلك سلاح أبيض "سكين".

وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي قاصدًا من ذلك إزهاق روحها إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليها بالعلاج وحضور أحد أهليتها لمحل الواقعة، ومنع الاعتداء الواقع على المجني عليها.

وكشف قرار الإحالة عن اقتران تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في سرقة المنقولات "القلادة الذهبية" المملوكة للمجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها، كما وجه له تهمة إحراز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني، عندما دخل إلى مسكن المجني عليها بقصد ارتكاب جريمته.

وفي السياق أكد محمد دراز، محامي أسرة المجني عليها لـ"مصراوي" أن الأسرة سوف تدعي أمام محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" بدعوى مدنية خلال جلسة المحاكمة المقرر أن تنظرها المحكمة الأسبوع المقبل بينما أفراد الأسرة في حالة نفسية سيئة جراء ما حدث وبناء على ذلك فهناك حالة ترقب لما تسفر عنه المحاكمة.

وقال محامي أسرة المجني عليها إن التقرير الطبي للمجني عليها أثبت إصابتها بجرح قطعي بالشفة السفلى، وجرح قطعي بالرسخ الأيسر طوله حوالي 7 سنتميترًا، وجرح قطعي بالإبهام الأيسر طوله حوالي 3 سنتميترًا، وجرح قطعي براحة اليد اليمنى طوله حوالي 3 سنتميترًا، وجرح قطعي بالرقبة طوله حوالي 6 سنتميترًا، وجرح قطعي أسفل الظهر طوله حوالي 10 سنتميترًا، وجروح قطعية متعددة بباطن الساعد والاصبعين السبابة والوسطى.