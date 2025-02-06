نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم.. بالاسم ورقم الجلوس

الفيوم - حسين فتحى:

اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية ـ الفصل الدراسى الأول ـ لعام 2024 / 2025، بنسبة نجاح بلغت 80,80% على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و محمد عبدالفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة المرحلة الإعدادية بالفيوم.

أوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول لعام 2024/2025، بلغ 72 ألفاً و591 طالباً وطالبةً، حضر منهم 72,239، وحصل منهم على نسبة 50% فأكثر عدد 58 ألفاً و 369 طالباً وطالبةً، بنسبة نجاح بلغت 80,80 %.

وأضاف، أن عدد المقيدين بالصف الثالث الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع، بلغ 24 طالباً وطالبة، حضر منهم 23 طالباً وطالبةً، وبلغت نسبة النجاح 100 %، وأن عدد المقيدين بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة النور للمكفوفين، بلغ 12 طالباً وطالبةً، وحضروا جميعاً الامتحانات، نجح منهم 8 طلاب، بنسبة نجاح 67 %، وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بمدرسة النهضة المهنية بنات، عدد 88 طالبةً، حضر منهم 82 طالبةً، نجح من بينهم 77 طالبةً، بنسبة 87,5%، وفي مدرسة السد العالي المهنية بنين، تقدم للامتحان عدد 190 طالباً، حضر منهم عدد 185 طالباً، ونجح منهم 129 طالباًً، بنسبة نجاح 67,9%.

وكشف المحافظ، أن إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 89,10%، وإدارة شرق الفيوم التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 87,55%، وإدارة أبشواى التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 80,07%، وبلغت نسبة النجاح بإدارة سنورس التعليمية 78,94%، وفي إدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 78,77%، وفي إدارة طامية التعليمية بلغت نسبة النجاح 75,92%، وإدارة يوسف الصديق التعليمية بلغت نسبة النجاح 73,85%.

وقدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهاً مسئولى التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم فى بناء مصر المستقبل، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأن يكون تلقى التظلمات من الطلبة والطالبات بالمدارس، بداية من السبت القادم الموافق 8 فبراير 2025، وعلى مدار أسبوعين، في إطار التخفيف على أولياء الأمور، على أن يقوم مدير كل مدرسة بإرسال التظلمات للإدارة التعليمية التابعة لها، ومنها للجان الفحص بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

لينك للطلاب للحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم اضغط هنا

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