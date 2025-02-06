جثة في أوضة النوم.. الشاب "صالح" شنق نفسه في مروحة السقف بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى طالب حياته شنقًا في مروحة سقف غرفة نومه بمنزل أسرته، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج، وكشفت والدته غموض الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "صالح. م" 19 عامًا، طالب جثة هامدة، ادعاء انتحار.

بمناظرة الجثة تبين وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية أخرى، وأفادت والدته "زهراء. ا" 35 عامًا ربة منزل بتعليق ابنها المذكور نفسه بحبل في مروحة سقف بغرفته في الطابق الثاني من المنزل؛ لمروره بحالة نفسية سيئة؛ بسبب الخلافات الأسرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.