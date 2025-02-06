جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًا لإعداد معلمي الكبار في عصر الرقمنة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة مستمرة في تقديم برامج تدريبية متخصصة لتعزيز قدرات المعلمين، مشيرًا إلى أن إعداد معلمي تعليم الكبار بات ضرورة ملحة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي “كفايات معلم الكبار في عصر الرقمنة”، الذي نظمته الجامعة بالتعاون بين إدارة التدريب ومركز تعليم الكبار، وشهد مشاركة نخبة من معلمي تعليم الكبار بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البرنامج يأتي في إطار جهود الجامعة لرفع كفاءة المعلمين، ومواكبة أحدث المستجدات في طرق التدريس، لافتةً إلى أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة التعليم ونقل المعرفة بفاعلية.

عُقد البرنامج يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 بقاعة التدريب بالمحافظة القديمة، بمشاركة 19 معلمًا من إدارات التل الكبير والقصاصين، تحت إشراف الدكتورة أميرة خيري، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة قناة السويس.



وتولت الدكتورة عزة أحمد محمد إبراهيم، مدرس بقسم أصول التربية بكلية التربية، تقديم محاضرات البرنامج، بحضور نورهان سيد، مدير فرع تعليم الكبار بمحافظة الإسماعيلية، التي أشادت بدور الجامعة في تأهيل المعلمين وفق أحدث الأساليب التربوية.



تناول البرنامج أهمية تعليم الكبار في إعادة تأهيل الأفراد أكاديميًا ومهنيًا ،السمات الاجتماعية والانفعالية والمعرفية للدارسين الكبار والتحديات التي تواجههم ،دور المعلم في توجيه الدارسين وتعزيز مهاراتهم في التعلم الذاتي ،الكفايات الرقمية للمعلمين، وأهميتها في تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا في تعليم الكبار.



كما ناقش البرنامج تعزيز الوصول المتكافئ للتعليم الرقمي للكبار، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتواصل في البيئات الرقمية، لمواجهة المعلومات المضللة وتعزيز بيئة تعليمية شاملة.



أشرف على تنظيم البرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

وفي ختام البرنامج، أكدت جامعة قناة السويس استمرارها في تقديم برامج تدريبية متطورة، تسهم في تنمية المجتمع ورفع جودة التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.