لحظات من الرعب.. ماذا حدث داخل مطعم وجبات سريعة في بورسعيد ؟ - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، كانت الأجواء هادئة داخل مطعم وجبات سريعة بشارع النصر في محافظة بورسعيد، وعلى نغمات موسيقى رومانسية كان يتناول الزبائن وجبة العشاء من الدجاج المقلي "فرايد تشيكن" التي كادت أن تكون الأخيرة لهم.

فجأة التفت زبائن المطعم على صوت زجاج يتحطم وسيارة تندفع نحوههم بسرعة هائلة ليتحول الهدوء إلى صراخ ورعب ودماء.. لحظات عصيبة عاشها رواد المطعم والعاملين به حتى توقفت السيارة أمام "الكاونتر" الأمامي بمدخل المطعم الذي تحطمت واجهته الأمامية بالكامل.

انطفأت الموسيقى الرومانسية وأصبحت أصوات سيارات الإسعاف بديلا عنها، وتجمع مئات المواطنين أمام المطعم يشاهدون السيارة التي اقتحمت المطعم.

واستقبل مستشفى الزهور، اثنين من المصابين جراء الحادث وهما: أحمد أسامة أحمد 36 عامًا، مصابًا بكدمات بالجسم، وحسن فهمي حسن 50 عامًا، مصابًا بنزيف في المخ وغيبوبة تامة.

كما توفى نتيجة الحادث قائد السيارة الطائشة وشهرته "أشرف البلاح"، مستخلص جمركي، وكشفت التحريات الأولية أن غيبوبة سكر أفقدت قائد السيارة وعيه، فلم يستطع التحكم فيها.

وتُواصل جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة للوصول إلى ملابساتها النهائية، ووضعت جثة قائد السيارة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.