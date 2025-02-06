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3 جثث وسيارة مهشمة.. الصور الأولى لحادث التصادم المروع على الزراعي الأوسطي بسوهاج

10:38 ص الخميس 06 فبراير 2025
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    حادث التصادم المروع على الزراعي الأوسطي بسوهاج (1)
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    حادث التصادم المروع على الزراعي الأوسطي بسوهاج (6)
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    حادث التصادم المروع على الزراعي الأوسطي بسوهاج (4)
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

حصل موقع مصراوي على الصور الأولى للحادث المروع الذي وقع، صباح اليوم الخميس، على الطريق الزراعي الأوسطي، بطما شمالي محافظة سوهاج، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وأصيب اثنان آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

البداية كانت، بتلقي مأمور مركز شرطة طما إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "مختار. ع" 44 عامًا، "باسم. ج" 42 عامًا، "جمال. ب" جثث هامدة، "محمود. ع" 20 عامًا، "سامي. ر" 62 عامًا مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وحالتهم العامة خطيرة، وجميعهم تجار مواشي، يقيمون دائرة مركز شرطة أبو تيج بمحافظة أسيوط.

وتبين من التحريات أن المذكورين كانوا يستقلون سيارة ربع نقل على الطريق المشار إليه وفي طريقهم لسوق المواشي بمدينة طهطا، وبسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ اصطدمت السيارة التي كانوا يستقلونها بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق.

تم إيداع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.

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الطريق الزراعي الأوسطي سوهاج مركز شرطة طما حادث تصادم
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