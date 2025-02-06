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مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

08:34 ص الخميس 06 فبراير 2025

تصادم سيارتين- أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 2 أخرين في حادث تصادم سيارتين على الطريق الوسطاني، بطما شمالي محافظة سوهاج.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في سوهاج، إخطارًا من المستشفى المركزي يفيد بوصول "مختار. ع"، 44 عامًا، "باسم. ج"، 42 عامًا، "جمال. ب"، جثث هامدة، وشخصين أخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وحالتهم العامة خطيرة، جميعهم تجار مواشي، يقيمون قرية دوينة دائرة مركز شرطة أبو تيج بمحافظة أسيوط.

تبين من التحريات، أن المذكورين كانوا يستقلون سيارة ربع نقل على الطريق المشار إليه، وفي طريقهم لسوق المواشي بمدينة طهطا، اصطدمت السيارة التي كانوا يستقلونها بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

تم إيداع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.

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