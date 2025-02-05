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محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعًا لإطلاق قافلة إغاثة عاجلة لغزة

08:25 م الأربعاء 05 فبراير 2025

اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تحضيريًا، للتنسيق حول إطلاق قوافل المساعدات لأبناء غزة، في إطار خطة الدولة لدعم الأشقاء هناك، ومن منطلق دورها الإنساني والتاريخي، في إطار الدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الاجتماع، المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء دكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسماعيلية، النائب حماد موسي، النائبة رضوي جعفر، النائب أحمد دندش، النائب أحمد بدران، النائب رمضان إمام.

كما حضر كل من الدكتور علي حطب، مدير المكتب الفني، ومها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، ومدير المنطقة الصناعية، ونقيب الصيادلة بالإسماعيلية، ومدير عام الحسابات الخاصة، ومدير عام الشئون القانونية، ومدير متابعة المحافظ، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية، الهلال الأحمر المصري، حياة كريمة، ورؤساء قطاع عدد من البنوك المصرية بالمحافظة.

واستمع محافظ الإسماعيلية إلى الجهات المعنية والمشاركة، لتوضيح مدى جاهزيتها وقدرتها على تجميع المساعدات وتجهيزها وتعبئتها، مشيرًا إلى أن عمليات جمع المساعدات يتم تنظيمها عبر الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضحت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه تم التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني منها "جمعية الأورام، مؤسسة تبارك، مؤسسة دار سهمود، جمعية تنمية المجتمع بسرابيوم، مؤسسة حكيم الخيرية، جمعية سما الخير بالقصاصين، مؤسسة عبد الله يوسف، مؤسسة محمود عثمان" لدعم أهالينا في غزة.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على الدور الوطني لنواب محافظة الإسماعيلية، ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المالية، في التكاتف مع القضايا الهامة بالمجتمع، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات في أسرع وقت.

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اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلي قافلة إغاثة عاجلة لغزة الدعم المصري للشعب الفلسطيني
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