ضبط المتهم بسرقة الدراجات النارية من داخل جامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكن الأمن الإداري بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، من ضبط شخص متلبسًا بسرقة دراجة نارية "موتوسيكل" قبل مغادرته بوابة الحرم الجامعي.

جاء ذلك بعد تلقي مؤمن محمد سيد، مدير إدارة الأمن الإداري بجامعة أسيوط، بلاغات من عدد من الموظفين والمترددين حول سرقة دراجاتهم النارية خلال الأيام الماضية.

وأوضح مصدر مسئول بجامعة أسيوط أن أفراد الأمن الإداري ومسئولي غرفة العمليات والكاميرات بالحرم الجامعي لاحظوا تردد أحد الأشخاص على أماكن انتظار الدراجات النارية داخل المستشفيات الجامعية والحرم الجامعي.

وأضاف المصدر أن المتهم كان يدخل بدراجته النارية، ثم يضعها في مكان الانتظار ويقوم بسرقة موتوسيكل آخر باستخدام مفتاح مصطنع، وعند محاولته مغادرة الحرم الجامعي، تم مطالبته بإبراز بطاقة الهوية الشخصية ورخصة الدراجة التي يقودها.

وأشار المصدر إلى أنه بعد مراجعة الكاميرات في مكان انتظار الدراجات النارية، تم تحديد المشتبه به وضبطه أثناء محاولته سرقة إحدى الدراجات.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن خالص الشكر والتقدير لمدير إدارة الأمن الإداري بالجامعة، وأفراد الأمن الإداري، تقديرًا لجهودهم المبذولة في الحفاظ على أمن الجامعة.