مصرع طفل أسفل عجلات قطار بمزلقان بهجورة في قنا

قنا_عبدالرحمن القرشي:

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، دهسًا أسفل عجلات قطار على مزلقان قرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع طفل وحماره أسفل عجلات قطار في مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين مصرع "ك.هـ" 11 عامًا، دهسًا أسفل عجلات قطار، خلال مروره بحماره من مزلقان بهجورة بمركز نجع حمادي، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.