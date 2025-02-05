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نتيجة الصف الثالث الإعدادي في سوهاج برقم الجلوس

07:26 م الأربعاء 05 فبراير 2025

نتيجة الشهادة الاعدادية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

ينشر "مصراوي" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، ويمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتائجهم برقم الجلوس اضغط هنا.

واعتمد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2025 لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 62% على مستوى المحافظة.

وهنأ "سراج" الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربًا عن شكره للعاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

وأوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية بلغ 94 ألف 327 طالب وطالبة، حضر منهم 93 ألف و807 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر 58 الف 387 طالب وطالبة بنسبة نجاح 62%، مشيرا إلى أن إدارة البلينا حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 82%، تليها إدارة دار السلام بنسبة نجاح 81%، فيما جاءت إدارة جرجا في المركز الثالث بنسبة نجاح 72%.

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