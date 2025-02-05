لنقل المواطنين والمركبات.. تشغيل عبّارتين وأتوبيس نهري جديد في أسيوط

كانوا 3 .. حقيقة العثور على تمساح في مياه "أبو الأخضر" بالشرقية

أسيوط ـ محمود عجمي:

تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، تشغيل عبارتين وأتوبيس نهري لنقل المواطنين والمركبات عبر ضفتي نهر النيل بين مركزي أبوتيج وساحل سليم، بعد تعرض المعدية الأساسية لبعض الأعطال الناجمة عن انخفاض منسوب النيل والسدة الشتوية.

وجه المحافظ على الفور بإدخال المعدية للصيانة الشاملة واستبدالها بعبارتين تم إدخالهما الخدمة بعد إتمام أعمال الصيانة الشاملة لهما، كما وجه بالدفع بأتوبيس نهري لتسهيل عبور المواطنين والمركبات بسلامة وأمان بين البر الشرقي والغربي.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد حسن عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وعبد اللطيف عبد المنعم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والقبطان أسامة عبد الخالق، مستشار المحافظ لشئون الملاحة، والمهندس محمد الليثي، مدير مشروع العبارات النهرية بالمحافظة، ومصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة الميدانية.

وتفقد المحافظ مرسى العبارات النهرية بأبوتيج وتابع تشغيل العبارتين "الزهراء 2" بحمولة 75 طنًا وسعة 100 راكب، و"القدس" بحمولة 80 طنًا وسعة 100 راكب، بالإضافة إلى الأتوبيس النهري "الرشيد" بسعة 50 راكب، واستقل المحافظ إحدى العبارتين وانتقل بها إلى البر الآخر من النيل لمرسى العبارات النهرية بمركز ساحل سليم للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر كافة مقومات الأمان والسلامة بالعبارات النهرية.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من مسارات دخول وخروج السيارات وغلق الحواجز قبل تحرك العبارات لتحقيق عوامل الأمان للأفراد والسيارات.

وأوضح أن العبارة النهرية "الزهراء 2" تعد أكبر عبارة نهرية في الصعيد، وتم إجراء عمرة كبيرة لها وإدخالها الخدمة لتعمل مع العبارة النهرية "القدس" بدلاً من المعدية الأساسية التي تم إخراجها من الخدمة للصيانة.

والتقى المحافظ بالمواطنين على العبارة النهرية واستمع إلى طلباتهم، مؤكدًا إعلاء المصلحة العامة وتحسين الخدمات المقدمة لهم، كما التقى بالعاملين على العبارة وطالبهم بضرورة اليقظة والحرص والتفاني في العمل، والتأكد من سلامة العبارات قبل التحرك، حفاظًا على حياة المواطنين وسلامة المركبات.

وشدد على أهمية الصيانة الدورية لوحدات مشروع العبارات وتكثيف أعمال الفحص الشامل لكل وحدة قبل تحركها في المياه لضمان سلامة المواطنين والعاملين والمركبات.